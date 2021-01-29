خطة النواب تعقد 5 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامى 2019/2020

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة وبحث الحسابات الختامية للدولة عن خطة عمل اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، موكدا أن اللجنة ستبدأ المناقشات الأسبوع المقبل حيث تعقد 5 اجتماعات.





الاجتماع الأول يوم الأحد لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى أوردتها فى التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019 (فيما يخص حساب ختامى الموازنة العامة)، كما تبدأ اللجنة خلال نفس الاجتماع بحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى.





وأضاف سالم أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى يوم الاثنين لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التى خصصت لممثلى الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفى ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.





وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالث يوم الثلاثاء لبحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التى أدرجت فى خطة الدولة فى السنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، وفيما يخص الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح.





كما تعقد اللجنة اجتماعها الرابعة يوم الأربعاء لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه في 30 يونيو 2020 من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019/2020، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد أعبائه.



