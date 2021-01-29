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رياضة

احذر يا أهلي.. الدبابة أولونجا سلاح الدحيل الأخطر على مرمى الشناوي

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:55 م
أولونجا
أولونجا
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محمد السعيد
أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر في الفترة  في الفترة من 4 فبراير  حتى 11 من الشهر ذاته.

كانت قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتخطي عقبة الدحيل والصعود إلى الدور نصف النهائي ومواجهة بايرن ميونخ أحد أقوى فرق العالم في الوقت الحالي.

ويعاني الدحيل دفاعيا في مسابقة الدوري حيث استقبلت شباكه 21 هدفا في 15 مباراة، وهو ما قد يمكن الأهلي لتسجيل أكثر من هدف وحسم اللقاء لصالحه، إلا أنه يتمتع بهجوم شرس حيث سجل 37 هدفا حتى الآن.

الدحيل دعم هجومه أيضا بصفقة من العيار الثقيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بسبب كأس العالم للأندية، حيث تعاقد مع الكيني مايكل أولونجا هداف الدوري الياباني.

أرقام مايكل أولونجا صفقة الدحيل الجديدة وأحد أخطر أسلحة الفريق القطري في مونديال الأندية:

- مايكل أولونجا هو هداف الدوري الياباني الموسم الماضي برصيد 28 هدفا.

- لعب أولونجا 136 مباراة خلال مسيرته مع الأندية سجل خلالهما 83 هدفا.

- شارك أولونجا مع منتخب كينيا في 40 مباراة، سجل خلالهما 14 هدفا.

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