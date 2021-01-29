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رياضة

المصري يتفوق على الإنتاج الحربي بهدف في الشوط الأول

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:06 م
المصري
المصري
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بين المصري والإنتاج الحربي، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على  ملعب برج العرب فى الجولة العاشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

بدأ لاعبو المصري بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر ، مما أدى لتراجع فريق الإنتاج الحربي دفاعيا .

وسدد فريد شوقي لاعب فريق المصري  كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات الإنتاج الحربي ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى ركنية من جهة اليسار.

وجاء هدف المصري فى الدقيقة 33 ، بعد عرضية متقنة من أحمد شديد قناوي من جهة اليمين قابلها أوستين أموتو برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

واحتسبت ركلة حرة لصالح فريق الإنتاج الحربي على حدود منطقة جزاء المصري نفذها باسم مرسي عن طريق تسديدة من مرة واحدة ولكنها ردت من الحائط البشري.

وباغت مامادو نديوكو نياس لاعب فريق الإنتاج الحربي بتسديدة قوية أبعدها الحارس أحمد مسعود عن مرماه ببراعة.

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