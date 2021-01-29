المصري يتفوق على الإنتاج الحربي بهدف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين المصري والإنتاج الحربي، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب برج العرب فى الجولة العاشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





بدأ لاعبو المصري بالضغط المتواصل لإدراك هدف مبكر ، مما أدى لتراجع فريق الإنتاج الحربي دفاعيا .





وسدد فريد شوقي لاعب فريق المصري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاعات الإنتاج الحربي ومرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى ركنية من جهة اليسار.



وجاء هدف المصري فى الدقيقة 33 ، بعد عرضية متقنة من أحمد شديد قناوي من جهة اليمين قابلها أوستين أموتو برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.



