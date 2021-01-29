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ديني

مرصد الأزهر يثمن تعليق حساب حزب «فوكس» في إسبانيا

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:48 م
مرصد الأزهر يثمن
مرصد الأزهر يثمن تعليق حساب حزب «فوكس» في إسبانيا
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محمود ضاحي
علَّق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشكل مؤقت الحساب الرسمي لحزب «فوكس» اليميني المتطرف في إسبانيا؛ وذلك بعد تغريدة معادية للمسلمين نشرها الحزب في سلسلة تغريدات تحت هاشتاج بعنوان: «أوقفوا الأسلمة». 

قال «تويتر» في بيان له ، إن هذه التغريدة تنتهك أحد معاييره التي تحظر التهديد أو التحرش أو التشجيع على العنف ضد أشخاص آخرين على أساس العرق أو الدين أو السن أو الإعاقة أو المرض.

كان حزب «فوكس» اليميني المتطرف قد أطلق هاشتاج «أوقفوا الأسلمة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشية بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الإقليمية القطلونية، ووصف في تغريداته المسلمين والإسلام بالإرهاب. 

من جانبه، اشاد مرصد الأزهر بخطوة حجب حساب حزب «فوكس» اليميني المتطرف على موقع «تويتر»؛ لنشاطه العدائي ضد الإسلام والتحريض الدائم على كراهية المسلمين لتحقيق مكاسب انتخابية، وهو الأمر الذي لا يشكِّل انتهاكًا لمعايير مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما يُعدُّ أيضًا خرقًا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

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