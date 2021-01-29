وزير التعليم: أتحنا على بنك المعرفة المصري 80 معجما في 14 مجالا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إتاحة إمكانية الوصول لأكثر من 80 معجما أونلاين عبر بنك المعرفة المصري.
اقرأ أيضا| بعد كثرة الشائعات.. ننشر الموقف الرسمي بشأن موعد امتحانات التيرم الأول في المدارس والجامعات
وقال المنشور الذي نشره وزير التربية والتعليم عبر فيس بوك: إن المعاجم المتاحة تغطي حوالي ١٤ مجالا علميا مثل اللغات، الأعمال، الفلسفة، التكنولوجيا والكمبيوتر، الطب، العسكرية، الفنون، الترجمة، الترفيه، الجغرافيا، القانون، الموسوعة العربية والإسلامية، والتربية.
وأضاف منشور وزير التربية والتعليم: يمكن لمن يهمه الأمر تصفح هذه المعاجم المختلفة حسب التخصص المطلوب سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية من مكتبة لبنان ناشرون للمعاجم والمتاحة على موقع بنك المعرفة المصري على الرابط التالي :
وكان قد كشف بنك المعرفة المصري لمتابعيه من الطلاب والمعلمين وأولياء الامور ، عن معجزة لغوية جديدة ، تفيد بوجود كلمة واحدة في اللغة العربية تضم بداخلها حرف عطف وثلاثة ضمائر مختلفة وفعلا ماضيا، وهي كلمة (فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ) .