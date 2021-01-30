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أخبار العالم

ضربه موجعة.. أحد مقتحمي الكونجرس يعتزم الإدلاء بشهادته ضد ترامب

السبت 30/يناير/2021 - 09:39 ص
أحد مقتحمي الكونجرس
أحد مقتحمي الكونجرس
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قسم الخارجي
أكد أحد المشاركين في اقتحام الكونجرس الأمريكي 6 يناير الماضي، على عزمه الشهادة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاكمة عزله الشهر المقبل. 

وقال ألبرت واتكينز، محامي المتهم جاكوب تشانسلي، والذي اشتهر في اقتحام مبنى الكونجرس بارتداء قبعة من الفرو بقرون، إن موكله كان مغرما بترامب، إلا أنه ينوي الشهادة ضده. 

واضاف: "لكن هذا الحب انتهى مع ولاية ترامب عندما غادر الرئيس السابق البيت الأبيض دون منح عفو لتشانسلي وآخرين ممن شاركوا في أعمال الشغب". 

وتابع: "لقد شعر وكأن الرئيس خانه". 

يذكر أن جاكوب يواجه اتهامات بالعصيان المدني وعرقلة إجراءات رسمية وسلوك غير منضبط. 
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