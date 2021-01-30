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رياضة

منتخبات أوروبا تحكم قبضتها مجددا على ألقاب مونديال اليد

السبت 30/يناير/2021 - 10:41 ص
مونديال اليد
مونديال اليد
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إسراء أشرف
على مدار 26 نسخة سابقة من بطولات العالم لكرة اليد، أحكمت المنتخبات الأوروبية قبضتها على ألقاب البطولة بل احتكرت المراكز الأربعة الأولى في العديد من هذه النسخ.

وخلال النسخة الـ27، التي تختتم فعالياتها غدا الأحد في مصر، واصلت كرة اليد الأوروبية هيمنتها على المونديال من خلال احتكار جميع المقاعد الأربعة الأولى بوصول المنتخبين الدنماركي والسويدي للنهائي والمنتخبين الفرنسي والإسباني لمباراة تحديد المركز الثالث.

ولم يكسر هذا الاحتكار الأوروبي للمراكز الأولى في البطولة على مدار جميع نسخ البطولة سوى ثلاثة منتخبات وكانت كلها لمنتخبات عربية هي مصر وتونس وقطر.

كان المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) أول من كسر الهيمنة الأوروبية على المربع الذهبي للبطولة وذلك خلال نسخة 2001 بفرنسا حيث احتل المركز الرابع في البطولة وتبعه المنتخب التونسي (نسور قرطاج) في ذلك حيث حل رابعا أيضا في نسخة 2005 التي استضافتها بلاده.

وكان المنتخب القطري (العنابي) ثالث المنتخبات العربية التي كسرت هذه الهيمنة الأوروبية لكنه كان صاحب البصمة الأكبر حيث كان الوحيد من خارج القارة الأوروبية الذي بلغ المباراة النهائية في تاريخ البطولة وذلك خلال نسخة 2015 التي استضافتها بلاده لكنه خسر النهائي أمام نظيره الفرنسي.

والقائمة التالية توضح سجل المراكز الأربعة الأولى في مختلف نسخ البطولة حتى الآن :

العام البطل الوصيف الثالث الرابع

1938 ألمانيا النمسا السويد الدنمارك

1954 السويد ألمانيا تشيكوسلوفاكيا سويسرا

1958 السويد تشيكوسلوفاكيا ألمانيا الدنمارك

1961 رومانيا تشيكوسلوفاكيا السويد ألمانيا

1964 رومانيا السويد تشيكوسلوفاكيا ألمانيا. غ

1967 تشيكوسلاوفاكيا الدنمارك رومانيا ا.السوفيتي

1970 رومانيا ألمانيا. ش يوغسلافيا الدنمارك

1974 رومانيا ألمانيا. ش يوغسلافيا بولندا

1978 ألمانيا. غ ا.السوفيتي ألمانيا. ش الدنمارك

1982 ا.السوفيتي يوغسلافيا بولندا الدنمارك

1986 يوغسلافيا المجر ألمانيا. ش السويد

1990 السويد ا.السوفيتي رومانيا يوغسلافيا

1993 روسيا فرنسا السويد سويسرا

1995 فرنسا كرواتيا السويد ألمانيا

1997 روسيا السويد فرنسا المجر

1999 السويد روسيا صربيا ومونتنجرو إسبانيا

2001 فرنسا السويد صربيا ومونتنجرو مصر

2003 كرواتيا ألمانيا فرنسا إسبانيا

2005 إسبانيا كرواتيا فرنسا تونس

2007 ألمانيا بولندا الدنمارك فرنسا

2009 فرنسا كرواتيا بولندا الدنمارك

2011 فرنسا الدنمارك إسبانيا السويد

2013 إسبانيا الدنمارك كرواتيا سلوفينيا

2015 فرنسا قطر بولندا إسبانيا

2017 فرنسا النرويج سلوفينيا كرواتيا

2019 الدنمارك النرويج فرنسا ألمانيا
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