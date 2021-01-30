استكمال خطة تطوير العشوائيات بالوادي الجديد بتكلفة 170 مليون جنيه

تستكمل محافظة الوادي الجديد خطتها الشاملة للقضاء على العشوائيات عبر تنفيذ بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه الذي وقعته المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.





وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، إنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير حي القلقان الشرقي بمدينة الخارجة بتكلفة تقديرية حوالى 2 مليون جنيه ويشمل إحلال شبكة الصرف الصحي ودهان واجهات المباني وتركيب انترلوك بالشوارع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة، كما يجرى دراسة تطوير منطقة حي المشارع وذلك لمعاينة مباني الخطورة الداهمة من الطوب اللبن الموجودة بالمنطقة، ودراسة إمكانية توفير بديل آمن للمواطنين.





وكان ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لحصر كافة مباني الطوب اللبن على مستوى مدينة الخارجة كمرحلة أولى، ووضع خطة لأعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق مع أهالي المنطقة.





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وأضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من تطوير منطقة الشيخ ميمون ومنطقة مشربية غيث بمدينة الخارجة القديمة ضمن المناطق المحصورة ضمن المناطق غير المخططة وتقع داخل منطقة البلد القديمة وهى أصل المدينة القديمة بالخارجة وكانت حالة المبانى بها تتفاوت ما بين مبانى من الطوب اللبن أو الهياكل الخرسانية والحوائط الحاملة وتعانى المنطقة من تدهور حالة المرافق، وتبلغ مساحة منطقة التطوير 30 فدانا وبإجمالى عدد سكان نحو 2000 نسمة وعدد المبانى 320 مبنى.





واستهدفت خطة التطوير تحديد الأسلوب الأمثل للتطوير والبدء فى الخطوات التنفيذية الخاصة بها، وذلك برفع كفاءة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والطرق واستحداث مساحات خضراء للمناطق المحرومة والعشوائية والعمل على توفير سكن آمن ومستوى حياة أفضل لقاطنى تلك المناطق عمرانيًا وصحيًا وبيئيًا واجتماعيًا تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.





وجرى الانتهاء أيضا من تطوير منطقة مشربية غيث بإجمالى تكلفة 7.395 مليون جنيه حيث جرى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والممرات الداخلية وتوفير الإنارة وتطوير جميع شبكات المرافق الموجودة بالمنطقة وعمل شبكة لمكافحة الحرائق داخل المنطقة ودهان الواجهات وترميم المنازل وتجميل الموقع بالإضافة لتنفيذ اعمال دهانات واجهات المنازل وتوحيد لونها فى الشوارع والأحياء السكنية بدعم من المحافظة فى التكلفة بقيمة 50 %.