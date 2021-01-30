بعد بدء إعلان الجداول بالجامعات.. موعد العودة للمدينة والإجراءات المتبعة داخل للجان.. وسبل الاعتذارات الطبية بالامتحانات

التعليم العالي:

إعلان جداول الامتحانات بالكليات هذا الأسبوع

عودة الطلاب للمدن الجامعية في هذا الموعد

بدأت الجامعات المصرية في إعلان جداول الامتحانات التي من المقرر أن تعلن في الأسبوع الأول من شهر فبراير وفق تعليمات المجلس لأعلى للجامعات، بعد إعلان إجراء الامتحانات في موعدها عقب انتهاء اجازة منتصف العام الدراسي ، بينما تبدأ المدن الجامعية في استقبال الطلاب مع انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.

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ومن جانبه أكدت مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جاري وضع جداول الامتحانات ، بالكليات ومنها ما تم إعلانه ، مشيرا الى ان تعليمات المجلس الأعلى للجامعات سيتم إعلان الجداول وفقه بحد أقصى الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه تم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الامتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.





وأشار إلى أن الجامعات ستقبل جميع الأعذار الطبية للطلاب المصابين بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات، وذلك بعد تقديم ما يفيد بإيجابية إصابته لوحدة الرعاية الطبية بالكلية.





كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم، الأربعاء الموافق 31/12/2020، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وارؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:





- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠

- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢٠

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

بينما وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك إجراءات احترازية مشددة سيتم اتباعها خلال فترة الامتحانات، ومن لم يلتزم بهذه الإجراءات سيتم معاقبته وقد تصل العقوبة للفصل، من بينها منع دخول الطلاب بدون كمامات، وإجراء عمليات تعقيم بشكل دوري بعد إخلاء القاعات.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن طلاب الجامعات سيعودون إلى المدن الجامعية بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي وقبل بدء الامتحانات، وذلك ليتمكن طلاب المحافظات البعيدة من التواجد أثناء فترة الامتحانات التي ستعقد حضوريا بالجامعات.

وقال المصدر، في تصريح لـ "صدى البلد"، إن هناك إجراءات احترازية مشددة ستجرى بالمدن وداخل الجامعات حفاظا على سلامة الطلاب، مشيرا إلى أنه خلال فترة الامتحانات سيكون هناك التزام بكل التعليمات من قبل الطلاب.

وأضاف أن الامتحانات ستجرى على فترات حتى لا يكون هناك تزاحم بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات، وذلك حرصا على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات، مشيرا إلى أنه خلال وضع الجداول سيتم مراعاة تقليل إعداد الطلاب كما أن الأمن بالجامعات والعاملين سيشرفون بانفسهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا اليوم، الأربعاء الموافق 31/12/2020، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وارؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠

- بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢٠ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢٠

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

بينما وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.



