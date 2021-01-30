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تعليم

البحث العلمى تعلن عن وظيفة جديدة في الصين

السبت 30/يناير/2021 - 12:01 م
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB ومركز البحوث الإقليمى الصينى RRCالتابع للICGEB بالصين عن وظيفة باحث رئيسي لإجراء أبحاث متطورة ومعالجة الأسئلة الأساسية لتطوير اللقاحات  وعلم البيولوجيا.

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وأوضحت أنه من المتوقع ان ينتج الباحث الناجح بحثًا أصليًا عالى الجودة وان يترجم النتائج إلى منتجات تكنولوجيا حيوية مع الإستفادة من التكنولوجيا الحيوية الصناعية ومنصات التسويق المتاحة فى CMC.يتم تشجيع المتقدمين الذين يعملون فى مجالات البحث التى تكمل أنشطة البحث الحالية على التقدم.

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ولمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط 


وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، عن قيام المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN بتنظيم مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية  Beamline for Schools.

واوضحت أن هذه المسابقة فيزيائية موجه لطلاب المدارس الثانوية فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورغ المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية... لمزيد من المعلومات زيارة هذا الرابط
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