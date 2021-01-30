البحث العلمى تعلن عن وظيفة جديدة في الصين

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB ومركز البحوث الإقليمى الصينى RRCالتابع للICGEB بالصين عن وظيفة باحث رئيسي لإجراء أبحاث متطورة ومعالجة الأسئلة الأساسية لتطوير اللقاحات وعلم البيولوجيا.





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وأوضحت أنه من المتوقع ان ينتج الباحث الناجح بحثًا أصليًا عالى الجودة وان يترجم النتائج إلى منتجات تكنولوجيا حيوية مع الإستفادة من التكنولوجيا الحيوية الصناعية ومنصات التسويق المتاحة فى CMC.يتم تشجيع المتقدمين الذين يعملون فى مجالات البحث التى تكمل أنشطة البحث الحالية على التقدم.





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وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME ، عن قيام المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN بتنظيم مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية Beamline for Schools.



