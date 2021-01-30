هدف غريب.. رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز فى شباك الاسماعيلي

أحرز فريق بيراميدز هدف التعادل فى شباك الاسماعيلي ،خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 17 عن طريق رمضان صبحي بعد عرضيه منه لتمر تحت يد محمد صبحي بطريقه غريبة.





وافتتح الاسماعيلي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، بينما اكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .





وبدا الإسماعيلي بالضغط المتواصل منذ انطلاقه المباراة لإحراز هدف مبكر فى شباك بيراميدز.









وجاءت كرة مقوسة من الطرف الأيسر على رأس التونسي مروان الصحراوي سددها لكن تصدى لها حارس المرمى.



