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حوادث

أحمال زائدة في محول كهرباء وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة وراء الحريق

السبت 30/يناير/2021 - 11:34 م
محول كهرباء
محول كهرباء
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن سبي حدوث حريق بوزارة التضامن في العجوزة وأشارت التحريات الأولية أن أحمال زائدة في محول كهرباء داخل مبنى وزارة التضامن ادى لحدوث ماس كهربائي أشعل النيران في المحول ولم يمتد الي المبني ولم يسفر عن أية إصابات

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب في محول كهرباء خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة. 

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالمبنى رقم (1) الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي بشارع الغزالي.

وتبين نشوب حريق في محول خاص بالوزارة، وتم فصل التيار الكهربائي لإتمام عملية الإخماد دون حدوث إصابات أو خسائر مادية.
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