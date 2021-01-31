6 أسباب لوجود رجة في السيارة أثناء القيادة

تتعرض السيارة مع مرور الوقت لبعض المشاكل والاعطال ، وتمثل الاهتزازات وارتجاجات المحرك من أبرز المشاكل.. ويقدم صدى البلد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك .





1- من أهم هي انسداد البخاخات أو التلف فإنها تسبب ارتجاج المحرك ، كما انها تضعف الكثير من عزم السيارة بشكل عام .



2- من أخطر الأشياء أيضا انسداد فلتر الهواء ، ويحدث ذلك نتيجة لانتهاء عمره الافتراضي أو كثرة العواصف الرملية ، والترابية .



3- انخفاض حرارة المحرك أيضا تتسب في اهتزاز المحردك وبالتالي يؤثر على السيارة.



4- تلف البوجيهات يعرض السيارة للاحتراق ، ويتسبب في العديد من المشاكل للسيارة ومنها زيادة اهتزازت وارتجاجات المحرك.





5- تلف الكويلات أيضا يساعد في أعطاء قوة وجهد كافي لتكوين الشرارة التي تحتاجها البوجيهات وفي حال تلفها تتسبب في وجود هزة او رجة في السيارة.





6- سنجد أيضا أن وجود خلل في الحاسوب يؤدي إلى خلل في السيارة مع وجود رجفة أو اهتزاز في المحرك ، في حين إذا تعطل الحاسوب نتيجة تسرب المياه فيؤثر على السيارة بوقت قصير .



