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سيارات

6 أسباب لوجود رجة في السيارة أثناء القيادة

الأحد 31/يناير/2021 - 03:12 ص
اهتزاز المحرك
اهتزاز المحرك
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أماني نوار
تتعرض السيارة مع مرور الوقت لبعض المشاكل والاعطال ، وتمثل الاهتزازات وارتجاجات المحرك من أبرز المشاكل.. ويقدم صدى البلد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك .


1-    من أهم هي انسداد البخاخات أو التلف فإنها تسبب ارتجاج المحرك ، كما انها تضعف الكثير من عزم السيارة بشكل عام .

2-    من أخطر الأشياء أيضا انسداد فلتر الهواء ، ويحدث ذلك نتيجة لانتهاء عمره الافتراضي أو كثرة العواصف الرملية ، والترابية .

3-     انخفاض حرارة المحرك أيضا تتسب في اهتزاز المحردك وبالتالي يؤثر على السيارة.

4-    تلف البوجيهات يعرض السيارة للاحتراق ، ويتسبب في العديد من المشاكل للسيارة ومنها زيادة اهتزازت وارتجاجات المحرك.


 5- تلف الكويلات أيضا يساعد في أعطاء قوة وجهد كافي لتكوين الشرارة التي تحتاجها البوجيهات وفي حال تلفها تتسبب في وجود هزة او رجة في السيارة.


6-  سنجد أيضا أن وجود خلل في الحاسوب يؤدي إلى خلل في السيارة مع وجود رجفة أو اهتزاز في المحرك ، في حين إذا تعطل الحاسوب نتيجة تسرب المياه فيؤثر على السيارة بوقت قصير .

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