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فن

علي ربيع يهنئ حسام داغر على كتابه الجديد

الأحد 31/يناير/2021 - 05:20 ص
رنا اشرف
نشر الفنان علي ربيع عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة من خلال خاصية الاستورى.

ويظهر في الصورة برفقة الفنان حسام داغر، حيث حرص علي ربيع علي تهنئة حسام داغر بمناسبة اصداره كتاب جديد بعنوان "استوديو الممثلين".

قال علي ربيع: "مبروك يا حسام علي الكتاب الجديد وشكرا علي الهدية الحلوة ديه ربنا يكرمك والي الامام".




وشارك علي ربيع في  مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" والتي يتم عرضها  أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي. 


مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.
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