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مرأة

محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب

الأحد 31/يناير/2021 - 11:57 ص
نور عمرو دياب
نور عمرو دياب
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هاجر هانئ
اعتادت نور ابنة الفنان عمرود دياب على مشاركة متابعيها  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بأبرز الصور واللقطات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور نور عمرو دياب على الأنستجرام عن ذوقها المميز وغير التقليدي، بالإضافة علي ذلك تحرص على أتباع أحدث صيحات الموضة سواء في الملابس الكاجوال أو الكلاسيك.

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تعتمد نور عمرو دياب على التصميمات العصرية البسيطة و الغير مبالغ فيها، كما تميل إلي أختيار الملابس ذات الطابع الكاجوال ونادرا ما تظهر بإطلالات كلاسيكية أو فساتين سهرة وهو ما جعل إطلالاتها تتميز بأنها عملية.

ويسيطر أيضا الاحتشام على أغلب إطلالات نور ابنة عمرو دياب على عكس أشقائها كنزي وجنا التي تسيطر الجرأة على إطلالاتهن.

ولم تبالغ نور عمرو دياب في تسريحات الشعر التي تظهر بها حيث تقوم بأختيار التسريحات البسيطة للغاية، بالإضافة إلي لا تستخدم مساحيق التجميل والمكياج وتعتمد على جمالها الطبيعي في الكثير من الأحيان.

إليكم الصور.
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
محتشمة وغير تقليدية.. 10 صور تكشف عن استايل نور عمرو دياب
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