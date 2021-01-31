ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: ارتفاع أسعار شهادات الجودة أبرز معوقات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

الأحد 31/يناير/2021 - 01:22 م
مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة
Advertisements
محمد صبيح
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة رفع وعى الصناع المصريين بأهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة فى صناعة أى منتج أو سلعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الصناعات المصرية وتحسين سوقها فى الداخل والخارج.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد إن الكثير من المشروعات الصناعية تحتاج إلى الدعم الفنى فى تحسين جودة المنتجات وهذا لن يتم إلا بإطلاق حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة فى الدول الكبرى موضحا أن تطبيقها لن يمثل أعباء مادية كبيرة على المصانع المصرية وإنما فقط يحتاج إلى مزيد من المجهود والعمل.

اقرأ أيضا:

وأضاف أن المصانع المصرية تجد صعوبة بالغة فى الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميا نظرا لارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف تأهيل المنشأة للحصول عليها لذلك يجب على الحكومة التفكير فى طريقة لخفض هذه التكاليف أو دعمها أو تمويلها على أقساط طويلة المدى لمساعدة المنتجات المصرية للحصول على تلك الشهادات التى تعد بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية وعلى رأسهم الأسواق الأوروبية و الخليجية التى تهتم بالجودة قبل السعر.

وأوضح أن شهادات الجودة تعد ضمان على مدى جودة السلعة المقدمة للمستهلكين و تضمن زيادة ترويج بضائع المنتجين وتؤدى لزيادة الموثوقية في بضائعهم وبالتالي مضاعفة المبيعات وتعزيز الاقتصاد القومي و رفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف الخاصة به زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد السقطى  ضرورة تغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة فى مصر حفاظا على الصحة العامة ودفعا للاقتصاد المحلى نحو الاستقرار والتنمية المستدامة خاصة وأن الإصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة فى الصناعة سيساعد على التطور والنمو الصحيح ويفتح مجالات جديدة للتصدير ولكن شرط أن نحافظ على حقوق الملكية الفكرية ومنع العلامات المقلدة وتغليظ العقوبات على أى تجاوز فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن من أهم التحديات التى تواجه أيضا المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديدة واهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يوقع برتوكول تعاون مع شركة سعودية

صناعة البرلمان: وقف استيراد السيراميك والبورسلين يحمي المنتج المحلي.. ويحافظ على حوالي مليون عامل.. وتؤكد: الاستيراد يدمر الصناعة الوطنية.. ويجب حماية الصناعة المصرية من التداعيات السلبية لـ كورونا

توفير احتياجات السوق المحلي وطرح 7 مجمعات صناعية.. أبرز إنجازات الصناعة خلال 2020

اقتصاد الإمارات.. تطوير نظام وطني لمنتجات الحماية الصحية الشخصية

وزيرة التجارة والصناعة تستعرض حصاد قطاع الصناعة خلال عام 2020.. نيفين جامع: عام استثنائي للصناعة المصرية.. ومؤشرات إيجابية محققة في معدلات النمو والإنتاج والاستثمار

ترشيحاتنا

بجنيه واحد.. مهدئ طبيعي للمعدة وطارد للغازات

اتحاد الكرة يحسم مصير مشاركة سيف الدين الجزيري فى دورى أبطال إفريقيا

شاب يغني في ألم.. ركاب المترو يبحثون عن أبوعكاز| فيديو

تقرير تركي يكشف موعد الظهور الأول لـ مصطفى محمد بقميص جالاتا سراي

لن تتوقع.. 3 أضرار كارثية عند الإفراط في تناول اللبن

مجدي عبدالغني: كل الاحترام لأحكام القضاء.. والاستئناف خلال أيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار تنافسية.. الصين تزيح الستار عن سيارة بيك آب المميزة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

شاهد.. شاب فلسطيني يصنع سيارة محلية الصنع بورشته.. صور