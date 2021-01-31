الصناعات الهندسية تحذر المواطنين من مراكز الخدمة الوهمية لإصلاح الأجهزة المنزلية



أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الصناعة المصرية وبالأخص صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية تعانى من مشكلة مزمنة تتمثل فى قيام مراكز صيانة غير معتمدة بادعائها أنها تابعة للشركات الأصلية وتقوم ببث إعلانات عنها عبر بعض القنوات الفضائية، وفى المقابل يتعرض المواطنون للنصب والاحتيال من جانب تلك المراكز بإيهامهم بأنها مراكز معتمدةن وفى الحقيقة هى غير ذلك بالمرة.









وحذرت الغرفة من تلك المراكز الوهمية، والتى تدعى أنها تابعة للشركات الأصلية العاملة بمجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية.









جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد الآن بمقر الغرفة باتحاد الصناعات بحضور اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لاستعراض بعض الملفات الهامة بقطاع الصناعات الهندسية وكيفية التعاون والتنسيق مع الرقابة الصناعية خلال المرحلة المقبلة، وأيضا مناقشة الإعلانات المضللة لمراكز الخدمة والصيانة غير المعتمدة.









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وأشار المهندس إلى ضرورة التصدى إلى مراكز الخدمة الوهمية، لافتا إلى أنه لا بد من استئصال تلك النوعيات لأنها تؤثر على سمعة الصناعة المصرية، لافتا إلى أنها تؤثر أيضا بشكل سلبى على سمعة الشركات أمام المستهلكين، بتوجيه اتهامات غير صحيحة بأنه لا توجد صناعة مصرية جيدة، وهذا الأمر خالٍ تماما من الصحة.









وأوضح أن تلك المراكز الوهمية تضع إعلانات على عدة قنوات فضائية لماركات شهيرة في قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية وتخدع المواطنين والمستهلكين بأنها مراكز معتمدة.









وقال إن المستهلك يقع ضحية وفريسة لتلك المراكز الوهمية، حيث إنه يتعرض للنصب من خلال دفع رسوم كبيرة في خدمة غير معتمدة.









وأضاف أن المستهلك يتعرض للنصب والاحتيال أيضا من خلال استخدام خامات غير أصلية أثناء تصليح تلك الأجهزة من تلك مراكز الصيانة غير المعتمدة، مما يعرض الأجهزة للتلف مع مرور الوقت.









ودعا المهندس المستهلكين إلى أهمية التأكد من كون مركز الخدمة الذى يتعامل معه هو مركز معتمد تابع لشركة الأجهزة المنزلية أو الكهربائية وليس وسيطا.









وأشار إلى أن الغرفة تلقت بالفعل عدة شكاوى من الشركات المصنعة بمعاناتها من استمرار إعلانات هذه المراكز، مما يتطلب ضرورة وقفة حاسمة مع تلك المراكز لأنها تؤثر بشكل عام على الصناعة.









وفى المقابل، قال اللواء عبد الرؤوف الأحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية: "إننا بالفعل نلمس مدى ما تتعرض له صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية من تداعيات سلبية نتيجة وجود مراكز الصيانة غير المعتمدة، والتى تقوم ببث إعلانات مضللة من خلال القنوات الفضائية، مما يعرض المستهلك إلى النصب من جانب من تلك المراكز".









وطالب الأحمدى غرفة الصناعات الهندسية بأهمية إعداد قائمة من مراكز الصيانة المعتمدة لشركات الأجهزة المنزلية والكهربائية المعتمدة من الغرفة لإرسالها إلى المصلحة.









وأوضح أنه سيتم التنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وجهاز حماية المستهلك لمعالجة تلك المشكلة.