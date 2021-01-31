رئيس مجلس الشيوخ: مستعدون لتقديم كل الخبرات لبنجلاديش في المجال التشريعى والبرلماني

استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم محمد منير الإسلام سفير بنجلاديش بالقاهرة وذلك بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس والدكتور أحمد بهاء الدين مساعد وزير الخارجية.





وأعرب سفير بنجلاديش عن سعادته بلقاء المستشار عبد الرازق وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة والتى تمتد لأكثر من 120 سنة.





ومن جانبه ثمن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الزيارة، مشيرا إلى استعداده التام لتقديم كل الخبرات للبلد الشقيق في المجال التشريعى والبرلماني للوصول إلى نمو حقيقي في العلاقات بين البلدين خاصة مع حرص القيادات السياسية في البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركة بينهما.





وفي نهاية اللقاء قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإهداء الضيف درع مجلس الشيوخ تعبيرا عن تقديره للزيارة.