ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجهاز الفني المعاون لـ أيمن مزين في تدريب منتخب السويس

الأحد 31/يناير/2021 - 05:18 م
ايمن المزين
ايمن المزين
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن نادي منتخب السويس تولى أيمن المزين، منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد اعتذار أشرف خضر، عن استكمال المهمة بعد الخسارة أمام فريق جمهورية شبين في دوري القسم الثاني. 

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي : ايمن حسين مدربا عاما ، أحمد عاصم مدرب ، واينو مدرب ، عاطف محرم مدرب لحراس المرمى .

ويستعد فريق منتخب السويس لمواجهة فريق الزرقا ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري القسم الثاني. 

وحقق فريق منتخب السويس 4 انتصارات و5 تعادلات في المسابقة بينما هزم في مواجهتين فقط ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 17 نقطة. 

جدير بالذكر أن أيمن المزين صاحب انجاز صعود طنطا للدورى الممتاز الموسم الماضي كما تولى المهمة الفنية لفريق بني سويف الموسم الحالي قبل أن يعتذر عن استكمال المهمّة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإدارة تبحث عن بديل.. علاء نوح في لقاء الفرصة الأخيرة مع الترسانة أمام منتخب السويس

أحمد مجاهد عن اختيار مدربي الشباب والناشئين: طالب الولاية لا يولى

حمادة مرزوق يقترب من خلافة رضا عبدالعال في طنطا

رسميا.. أيمن المزين مديرًا فنيا لفريق منتخب السويس

ترشيحاتنا

المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة الرواتب حتى نهاية فبراير 2021

لتفادي حدوث كارثة.. إخلاء العقارات المجاورة لمخزن الأحذية المحترق بفيصل وفرض كردون أمني

لمواجهة التحرش.. مقترح برلماني عاجل| تفاصيل

الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة

بالجلد الأسود.. رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

لم تحرر محضرا ضده.. زوج يلقي بزوجته من البلكونة في الإسماعيلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن 5 علامات غير متوقعة تشير للإصابة بـ سرطان الرئة

في دقيقتين .. وصفة روسية تخلصك من آلام العضلات

ماذا يحدث بالجسم عند تناول ماء اللفت يوميا؟