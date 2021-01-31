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سريع العدوى.. طبيب مناعة يكشف معلومات جديدة عن فيروس نيباه بعد انضمامه لـ قائمة الأوبئة.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 07:48 م
فيروس نيباه
فيروس "نيباه"
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ندى عبد العزيز
انضم فيروس "نيباه" إلى قائمة الأوبئة التي تهدد العالم من جديد بعد عودة ظهوره في الصين مصحوبًا بتحذيرات من معدل وفياته المرتفعة.

وقال ياسر الشربيني أستاذ المناعة فى جامعة توتنهام فى مداخلة عبر قناة سكاي نيوز إن نيباه من الفيروسات وحيدة الشريط ويقارب فى تركيبه من فيروس الحصبة مضيفًا أنه من الفيروسات القاتلة التي تؤدى إلى الوفاة بنسبة كبيرة.

وأضاف الشربيني أن فيروس نيباه سمى على أسم قرية نيباه التى ظهر فيها اول حالة إصابة فى ماليزيا عام ١٩٩٨،مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية وضعت نيباه على اولوياتها القصوى لسرعة انتشاره.

وأكد الشربيني أنه من الضروري على الحكومات أن تأخذ استعدادات مسبقة ،مضيفا انه على الشركات العالمية لإنتاج الدواء واللقاحات ان تصنع لقاح لهذا الفيروس لأنه من الممكن أن يكون الوباء القادم لامتلاكه كل المقاومات التى تساعده على الانتشار بسهولة وسرعة.

ولفت الشربيني إلى أن فيروس نيباه لديه القدرة على الانتشار عن طريق الجهاز التنفسي  للإنسان الاخر مؤكدا انه إذا بدأ فى الانتشار كما حدث فى فيروس كورونا سيؤدى إلى نسبة وفاة تصل إلى ٧٥٪؜ .
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