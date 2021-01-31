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مرأة

لتطهير القولون وتهدئة المعدة.. أبرز 5 عصائر طبيعية تعرفي عليها

الأحد 31/يناير/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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قسم المرأة
القولون هو جزء حيوي من الجهاز الهضمي، حيث يساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء السليمة ويمنع مخاطر حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ والإمساك وآلام المعدة، لذا فتطهير القولون مهم جدا لأنه يساعد على طرد جميع أنواع السموم من الجسم، فعندما تختل  وظيفة القولون أو يتباطأ، تتراكم السموم داخل أجسامنا وتسبب مضاعفات مثل البواسير ، والإمساك المزمن، وتعد العصائر هي أفضل طريقة لتطهير القولون حيث تمتصها الأمعاء بسهولة وتساعد في عملها بشكل صحيح.

لذا نستعرض لك أبرز 5 عصائر طبيعية لتطهير القولون وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky”. 

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1. عصير التفاح
 التفاح من بين الفواكه التي يتم استهلاكها بكثرة وهي غنية بالألياف والبوليفينول، والبكتين (نوع من الألياف) في التفاح يعمل كمواد حيوية ويخدم كغذاء لبكتيريا الأمعاء، والتي بدورها تساعد الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاءة. 
طريقة التحضير: قشري التفاح و في ماء فاتر ضيفي الخليط وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والملح حسب الرغبة، وقومي بتناوله على معدة فارغة.

2. عصير الصبار 
عصير الصبار يعطي تأثير مهدئ للأمعاء، وهو ملين طبيعي يساعد في تخفيف الإمساك، حيث يساعد عصير الصبار أيضًا في علاج متلازمة القولون العصبي واضطرابات الأمعاء الأخرى الناتجة عن الالتهاب.
طريقة التحضير: قومي بإزالة لب الصبار وامزجيه، ضيفي عصير الليمون وضعي المزيج في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل، يستهلك من 2-3 مرات في اليوم. 

3. عصير الليمون 
تعتبر وفرة فيتامين سي في عصير الليمون عامل تطهير كبير للقولون يساعد على استعادة التوازن القلوي، وتنظيم حركة الأمعاء، ومنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وإعداد الجسم لمزيد من الهضم. 
 طريقة التحضير: في الماء الفاتر أضف عصير الليمون والعسل ورشة ملح، ويقلب المزيج ويشرب على معدة فارغة.

 4. عصير البرتقال 
وهي من بين العصائر المتوفرة بسهولة والتي تستخدم لتطهير القولون، يساعد عصير البرتقال على تحسين عمل بكتيريا الأمعاء وله تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي، كما تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

5. عصير الكيوي
فاكهة الكيوي غنية بالألياف الغذائية والسكريات البكتيرية، يُظهر استهلاك عصير الكيوي تأثيرًا حيويًا في تعزيز العصيات اللبنية (البكتيريا الجيدة في الأمعاء)، كما أن العصير يساعد في تخفيف الإمساك المزمن والوقاية من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.
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