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غسان سعيد يكشف تفاصيل جديدة عن فيروس "نيباه" الجديد ومكان نشأته.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:00 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
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إبراهيم القادري
قال الدكتور غسان سعيد الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الامريكية بميتشجان ، وباء نيباه الجديد اكتشف سنة 1998 مؤكدا أن المادة الوراثية بداخله مكونة من الحمض الريبوزي وهي نفس المادة المكون منها فيروس كورونا .

أضاف غسان سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى : فيروس نيباه تم اكتشافه في ماليزيا ونتج عنه إعدام مليون خنزير بسبب تفشي المرض منهم ثم بعد ذلك انتقل هذا الوباء من ماليزيا الى سنغافورة ومنذ عام 2001 حتى عام 2004 بدأ يظهر ويختفي في العديد من البلدان على مستوى إقليمي .

وأكد غسان سعيد ، قبل عامين كان وباء نيباه منتشر في جنوب الهند ونتج عنة وفيات لافتا ان هذا الفيروس قاتل وتصل نسبة الوفيات به من 40 % إلى 80 % . 
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