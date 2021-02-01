برلمانية عن انتشار فيروس نيباه: لابد من الحذر حتى لا ينتشر مثل كورونا

علقت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على تحذير صحيفة "الجارديان" البريطانية، بشأن ظهور فيروس جديد فى الصين يسمى "نيباه"، الذي ظهر من خفاش الفاكهة، قائلة "ظهور فيروس "نيباه" يؤكد على استمرار الإجراءات الاحترازية في مختلف دول العالم خاصة وأن فيروس كورونا غير العادات العامة وجعل الناس أكثر حرصا عن ذي قبل".





وأوضحت "الألفي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المعلومات التي وفرتها الصحيفة بخصوص نسبة الوفاة التي تتعدى الـ 75% من إجمالى الإصابة وأنه أكثر فتكا من كورونا يسبب حالة من الذعر لدى المواطنين وهذا لا نحتاجه في الوقت الحالي على حد تعبيرها، قائلة: "احنا كلنا لسا مرعوبين من فيروس كورونا فلازم أن يكون في تأكيد من منظمة الصحة العالمية ومينتشرش الخبر بين الناس".





وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة العمل على توخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حتى لا ينتشر هذا الفيروس مثلما حدث في انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من صحة الخبر في أسرع وقت ويتم إخبار دول العالم أجمع بطرق الوقاية منه وكيفية انتشاره للحفاظ على الأرواح.





يذكر أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، حذرت من ظهور فيروس جديد فى الصين يسمى "نيباه"، الذي ظهر من خفاش الفاكهة ولديه صفتان وهما التفشى السريع، والثانية أن نسبة الوفاة تتعدى الـ 75% من إجمالى الإصابة وأنه أكثر فتكا من كورونا ما أثار القلق والذعر بين كثير من الأشخاص.





وقال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، برجاء عدم الانسياق وراء الأخبار التي تبث الرعب والخوف في النفوس وأقصد بكلامي موضوع فيروس نيباه.





وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدات بعض المواقع في تناول بعض الموضوعات حول فيروس نيباه ، وهنا اؤكد لحضراتكم ان هذا الفيروس غير موجود في مصر تماما فلا خوف علي الاطلاق".