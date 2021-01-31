مميت بنسبة 80%.. غسان سعيد يكشف الفرق بين فيروسي كورونا ونيباه ..فيديو

غسان سعيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، شركات اللقاح ستبدأ

لقاح لفيروس "نيباه" لما

من خطورة، وقبل أن يحدث هذا الفيروس جائحة،

مشيرا إلى أن نيباه يختلف عن فيروس كورونا في طرق

العدوى

وسرعة الانتشار.