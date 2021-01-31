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توك شو

مميت بنسبة 80%.. غسان سعيد يكشف الفرق بين فيروسي كورونا ونيباه ..فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:18 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
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إبراهيم القادري
قال الدكتور غسان سعيد الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية بميتشجان، إن فيروس "نيباه" له لقاح ولكن للحيوانات وليس للإنسان، ومنظمة الصحة العالمية قامت بوضعه رقم 6 من حيث الخطورة على مستوى العالم.

وأضاف غسان سعيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، شركات اللقاح ستبدأ بإنتاج لقاح لفيروس "نيباه" لما يشكله من خطورة، وقبل أن يحدث هذا الفيروس جائحة، مشيرا إلى أن نيباه يختلف عن فيروس كورونا في طرق العدوى وسرعة الانتشار.

وأكد غسان سعيد ، "فيروس نيباه لن يكون سريعًا في الانتشار مثل فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات به تتراوح بين 40% و80%، وينتشر عند التعرض له مباشرةً

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