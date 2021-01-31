أرخص سيارة مستعملة في مصر .. سعر ومواصفات فورد فيستا 2001



مواصفات فورد فيستا 2001





تم تصنيع السيارة بأبعاد معينة ، ويبلغ طولها الكلي 3969 مللي مترا، ووصل عرضها إلى 1722 مللي مترا، كما بلغ ارتفاعها الكلي حوالي 1495 مللي مترا.





من أفضل السيارات أيضا المفضلة لدى الشباب وتعتبر من أرخص السيارات المستعملة في السوق حاليا ، وقطع غيارها ليست متوفرة إلى حد ما لكنها لم تشهد أي عيوب ، والسيارة من الداخل تتمتع بمساحة معقولة ، وتتميز بانسيابية على الطريق.





تتعامل السيارة بشكل جيد مع المطبات ، والأوتاد الحادة التي تعد جميعها شائعة جدًا في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية ، كما أنها من أنجح الموديلات التي أصدرتها فورد .





تعتبر فورد فيستا من السيارات المنتشرة في سوق المستعمل كونها صغيرة الحجم ويفضلها الكثير من الشباب ، ويتراوح سعر السيارة في سوق المستعمل لموديل 2001 وفقا لآخر سعر 48 ألف جنيه .سيارة صغيرة نسبيا تنتمي إلى فئة سيارات الهاتشباك ، تستمد السيارة قوتها من محرك البنزين 1.1 لتر وهو خاص بالمبتدئين (يُطلق عليه 1.1 Ti-VCT) يحتوي على 84 حصانا.