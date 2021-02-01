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رياضة

سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. الحضري يحيي ذكرى شهداء جماهير الأهلي ببورسعيد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرص عصام الحضري على إحياء ذكرى شهداء جماهير النادي الأهلي، ضحايا أحداث استاد بورسعيد. 

ونشر عصام الحضري على صفحته عبر موقع "إنستجرام"، صورة للمدرجات مكتوبًا عليها "74 في الجنة، معلقًا: "سلامًا على من دُفِنوا تحت التراب ومازالت ذكراهم تملأ الأركان، سلامًا على من عَلّمونا معنى الانتماء، سلامًا على خيرة شباب النادي الأهلي، سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم "ستظلوا في قلوبنااااااا". 

وتحل اليوم الإثنين الذكرى التاسعة لحادثة استاد بورسعيد، التي وقعت عقب مباراة الأهلي والمصري في بطولة الدوري الممتاز عام 2012، وراح ضحيتها 74 من مشجعي الفريق الأحمر.  

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي. 

وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد". 
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