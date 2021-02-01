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مياه أسيوط: تعبئة وصيانة 135 طفاية حريق لصالح بنى سويف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن تعبئة وصيانة (135) طفاية حريق مختلفة السعات لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف بورشة صيانة وتعبئة أجهزة الأطفاء بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة والمعدة بالجهود الذاتية.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدة مجالات، منها: (تجهيز ورشة لصيانة ولف المحركات الكهربائية، وتصنيع المعدات الثقيلة لتدعيم أسطول معدات الشركة بونش إنقاذ سريع، وبرج كهرباء لإنارة المحطات).

وأضاف أن ورشة الصيانة بالشركة تقوم بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق، والتنسيق مع الشركات التابعة فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون بين الشركات والعمل ككيان واحد، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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