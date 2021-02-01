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أخبار العالم

بعد مقاطعته لـ ترامب .. رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عودة العلاقات مع إدارة بايدن

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة، ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية اليوم الاثنين، إنه أجرى اتصالا مع "إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ممثلة بالسيد هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف اشتية ، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصا من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا"، وسبل دفع العملية السياسية قدما".

وأوضح اشتية ، أنه ناقش "استعداد الرئيس محمود عباس إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد قراره في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
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