7 صفقات قوية فى المقاصة بـ فرمان من إيهاب جلال .. تعرف عليها

اعلنت إدارة نادي المقاصة عن نجاحها في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد
7 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات
الفنية للفريق بناء على توصية إيهاب جلال المدير الفني.
واكد سيد متولي المدير الرياضي للمقاصة ومدير التعاقدات ان المقاصة دعم صفوفه بـ7 صفقات مع اغلاق فترة الانتقالات الشتوية ، وهم: اللاعب باسم مرسي الذي انضم للفريق في صفقة انتقال نهائي قادما من نادي الإنتاج الحربي، بجانب أحمد أوفا القادم من فريق سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة، وذلك في خط هجوم الفريق.
واضاف متولي ان المقاصة حصل على خدمات إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلي على سبيل الإعارة،
بجانب مدافع الشرطة طه جمعة والذي انتقل للمقاصة في صفقة بيع نهائي، إضافة إلى الظهير
الأيمن الشاب فارس طارق القادم على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.
واكمل متولي ان المقاصة دعم خط وسط فريق الكرة باللاعب
محمد مخلوف القادم على سبيل الإعارة من الإسماعيلي، بجانب إسلام صالح لاعب أسوان
السابق والذي تم ضمه في صفقة انتقال حر ، وتم قيد هؤلاءاللاعبين في قائمة المقاصة
قبل اغلاق القيد الشتوي ليلة امس.
واوضح العميد سيد متولي ان قائمة المقاصة خلت من لاعبين اثنين فقط، هما مروان حمدي الذي انتقل بشكل نهائي إلى الزمالك، ورجب عمران الذي انضم لصفوف سيراميكا كيلوباترا بشكل نهائي أيضا.