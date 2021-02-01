كورونا كلمة السر .. قصة ظهور شارلي شابلن في باكستان | صور





عثمان خان شاب باكستاني قرر تقمص شخصية شارلي شابلن ليتقن الدور ببراعة، فكان في البداية يقف على الطريق يبع لعب الأطفال ، لكن بعدما تفشت جائحة فيروس كورونا التاجي ، قرر تغيير نشاطه لييبع البسمة بلا مقابل على الطرقات لتخفيف أعباء كورونا على الجميع بمجرد خروجهم من المنزل .





الشاب عقمان خان استطاع تقليد شارلي شابلن باحتراف ، فاختار زي مشابه له ، مع ربطة عنق وشارب ، واستخدم الكحل في عينيه ويمسك بعصا في يده ويظل يتحرك حركات عفوية ساخرة في الطريق ووسط السيارات ، كي يظهر في صورة شارلي شابلن وكي يتعرف عليه المارة بسهولة فيلفت انتباههم .





بحسب ما نشرته وكالة رويترز ، وقال عثمان خان :" عندما انتشر فيروس كورونا، عانى الكثير من الناس من ضغط حقيقي، ويئس بعض الناس من الحياة ... كنت أشاهد مقاطع شارلي شابلن المصورة وأفكر ‘لأمثل مثل شارلي’".





يحلم عثمان خان بالشهرة ودخول عالم التمثيل ، ويتمنى أن يصبح تقمصه لشخصية شارلي شابلن بتلك البراعة بوابة دخوله عالم الفن والتمثيل ، فبعد أن نجح في هذا الدور، وصل عدد متابعيه 800 ألف متابع على حسابه على تيك توك .









حركات صامتة ترسم البسمة على وجوه المارة في الشوارع، يجتهد شاب ويفعل ما بوسعه كي يستبدل هموم الناس وأحزانهم ببسمة عابرة في الطريق، ليعيد لأذهانهم دور الممثل الكوميدي الشهير شارلي شابلن أسطورة الكوميديا الصامتة.