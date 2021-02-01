أخبار التكنولوجيا.. خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. أفضل 3 هواتف ذكية في 2021

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.









بخطوة واحدة.. كيفية تحميل تطبيق واتسآب الذهبى لهواتف أندرويد

مع الأزمة التى تواجه تطبيق واتسآب والمتعلقة بسياسة الخصوصية، يعد تطبيق واتسآب الذهبى WhatsApp Gold من أفضل التطبيقات المعدلة للنسخة العادية من واتسآب، حيث يحتوى على عدد من الميزات التى ليست موجودة فى النسخة الأصلية، بالإضاى إلى توفير الخصوصية.









تسريبات تكشف إطلاق هاتف Mi 11 Lite من شاومى بسعر رخيص

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتف جديد إلى مجموعتها Mi 11 ، حيث سيكون الهاتف هو Xiaomi Mi 11 Lite وسيصدر بإمكانات جيدة وسعر رخيص عن أسعار هاتفى Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Pro.





تتفوق على واتسآب.. 5 ميزات خارقة في تطبيق تليجرام

اشتعلت المنافسة بين تطبيق واتسآب وتطبيقى تيليجرام وسيجنال بعد أزمة سياسة الخصوصية التى سيقرها واتسآب على مستخدميه فى شهر مايو القادم، والتى تقضى بمشاركة المستخدمين بياناتهم مع فيسبوك.





خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. وإليك كيفية إلغائها

يعتبر تطبيق واتسآب من أكثر التطبيقات استخداما، حيث أنه يعتبر تطبيق المراسلة الأشهر فى العالم، ولكنه أيضا الأكثر استهلاكا لباقة الإنترنت على عكس ما يعتقد المستخدمون وذلك ليس فقط بكثرة ارسال الصور والفيديوهات فيه.



حققت مبيعات خيالية.. أفضل 3 هواتف ذكية في 2021

مع بداية العام الجديد فاجئتنا شركات الهواتف بأعداد الهواتف الذكية التى أصدرتها، وعلى الرغم من العوائق التى سببها فيروس كورونا العام الماضى على شركات الهواتف إلا العام الحالى يبدو مختلفا فى أعداد الهواتف التى سيتم انتاجها بالإضافة إلى الإيرادات الكبيرة المتوقع تحقيقها.









