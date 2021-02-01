أخبار التكنولوجيا.. خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. أفضل 3 هواتف ذكية في 2021

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
مع الأزمة التى تواجه تطبيق واتسآب والمتعلقة بسياسة الخصوصية، يعد تطبيق واتسآب الذهبى WhatsApp Gold من أفضل التطبيقات المعدلة للنسخة العادية من واتسآب، حيث يحتوى على عدد من الميزات التى ليست موجودة فى النسخة الأصلية، بالإضاى إلى توفير الخصوصية.
فى الوقت الذى تستعد فيه شركة شاومى الصينية لإطلاق هواتفها الرائدة Redmi Note 10 تحت علامتها الفرعية Redmi ريدمى، بدون شواحن، لازلت هواتفها السابقة Redmi Note 9 تحقق المزيد من الإيرادات بإمكاناتها الممتازة خاصة أنها تباع مع الشواحن على عكس الهواتف القادمة.
كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتف جديد إلى مجموعتها Mi 11 ، حيث سيكون الهاتف هو Xiaomi Mi 11 Lite وسيصدر بإمكانات جيدة وسعر رخيص عن أسعار هاتفى Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Pro.
اشتعلت المنافسة بين تطبيق واتسآب وتطبيقى تيليجرام وسيجنال بعد أزمة سياسة الخصوصية التى سيقرها واتسآب على مستخدميه فى شهر مايو القادم، والتى تقضى بمشاركة المستخدمين بياناتهم مع فيسبوك.
يعتبر تطبيق واتسآب من أكثر التطبيقات استخداما، حيث أنه يعتبر تطبيق المراسلة الأشهر فى العالم، ولكنه أيضا الأكثر استهلاكا لباقة الإنترنت على عكس ما يعتقد المستخدمون وذلك ليس فقط بكثرة ارسال الصور والفيديوهات فيه.
مع بداية العام الجديد فاجئتنا شركات الهواتف بأعداد الهواتف الذكية التى أصدرتها، وعلى الرغم من العوائق التى سببها فيروس كورونا العام الماضى على شركات الهواتف إلا العام الحالى يبدو مختلفا فى أعداد الهواتف التى سيتم انتاجها بالإضافة إلى الإيرادات الكبيرة المتوقع تحقيقها.