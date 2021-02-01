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رياضة

تعرف على رقم قميص مصطفى محمد مع جالاتا سراي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:34 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
كشف نادي جالاتا سراي التركي، عن القميص الذي سيرتديه مصطفى محمد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد نادي جالاتا سراي التركي صورًا لـ مصطفى محمد بالقميص رقم 31، وهو القميص الذي سيرتديه مع الفريق، بعد إعلان انضمامه رسميًا منذ قليل.

وأعلن نادي جالاتا سراي التركي، اليوم الاثنين، التعاقد رسميًا مع مصطفى محمد قادمًا من نادي الزمالك على سبيل الإعارة.

ورحب نادي جالاتا سراي التركي بـ مصطفى محمد عبر موقعه الإلكتروني، متمنيًا له التوفيق مع النادي.

وأكد نادي جالاتا سراي بأنه تم التعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار، مع إمكانية الشراء النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

وأشار النادي إلى أن مصطفى محمد سيتقاضى 400 ألف دولار في الموسم الحالي، على أن يتقاضى 725 ألف دولار الموسم المقبل.

تعرف على رقم قميص مصطفى محمد مع جالاتا سراي
تعرف على رقم قميص مصطفى محمد مع جالاتا سراي
تعرف على رقم قميص مصطفى محمد مع جالاتا سراي
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