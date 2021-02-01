طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز بالطريقة الروسية.





المقادير ..

3 حبات بطاطس

4 ثمرات جزر

كوب صغير بازلاء مسلوقة

5ملاعق كبيرة مايونيز

ملح حسب الرغبة





طريقة التحضير..

نقشر البطاطس ونقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم ثم نسلقها ولكن لا يجب سلقها كثيرا المهم أن تكون ناضجة ثم نقطع الجزر صغير ونسلقه بعد سلق البطاطس والجزر نبردهم بالماء البارد ثم نصفيهم ثم نخلط البطاطس والبازلاء والجزر والمايونيز والملح مع بعضهم البعض ثم نضعها في سرفيس التقديم .

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛