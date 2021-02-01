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أخبار العالم

المغرب يمدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:15 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي كذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي “فيروس كورونا”.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت في وقت سابق من اليوم تطعيم أكثر من 200 ألف شخص باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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