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توك شو

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:43 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع تطوير مشروع تطوير قري الريف والصعيد أهم مشروع في تاريخ مصر لأنه يخدم حوالي 58 مليون مصري؛ مرددا: «كنت بتكلم مع صديق قال لي لو الرئيس السيسي معملش حاجة غير المشروع كده يبقى كفاية علينا». 


وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن أهالي القرى تم إهمالهم خلال السنوات الماضية، وكانت تصرف الأموال على المدن؛ مرددا: «كنت أذهب إلي المدرسة في الأراضي الزراعية والشتاء .. كنت أمشي أكثر من كيلو عشان أروح المدرسة وأرجع».

وتابع موسى: «أهل القرى تحملوا معاناة شديدة في السنوات الماضية.. أنا أعرف معاناة أهل القرى لأني من قرية في صعيد مصر».

وتابع موسى: «أفخر أنني من أبناء قرى الصعيد، ولم تشهد القرى أي تطوير يذكر في السنوات الماضية، القرى كانت منسية».

وتأثر موسى على الهواء باكيا: «كنا نروح الوحدة الصحية في القرية مفهاش إبرة ولا شاش ولا أي مستلزمات صحية على الإطلاق». 

ولفت موسى أن: «مشروع تطوير قري الصعيد والريف لكل المصريين»؛ منوها أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية والتوابع لها يضم حوالي 4500 قرية و11 ألف تابع ونجع.

وأردف موسى أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية سيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات.
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