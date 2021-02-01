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حوادث

ألقوا الجثة داخل كرتونة.. تفاصيل مقتل سائق على يد سيدة ونجلتها بالغربية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:43 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في كشف غموض مقتل سائق والعثور على جثته فى المصرف بالغربية.

تبلغ لمركز ميت غمر بتاريخ 29 الجارى بالعثور على جثة سائق 36 سنة مُقيم بندر زفتى بالغربية "مُبلغ بغيابه بتاريخ 23 الجارى بقسم زفتى بالغربية بمياه مصرف أمام قرية بشالوش دائرة المركز.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم مالكة محل أدوات منزلية 42 سنة مُقيمة بدائرة قسم ميت غمر"، و كريمتها طالبة 21 سنة، وبائعة بالمحل ملك الأولى 23 سنه، ونجل خال الأولى عامل 27  سنة، مُقيمان دائرة قسم ميت غمر، وسائق طرف الأولى 65 سنة مُقيم بدائرة مركز ميت غمر".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم ,بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى بارتباطها بعلاقة شراكة بالمجنى عليه  فى محل للأدوات المنزلية وقيام الأخير بإبتزازها وكريمتها فاتفقت وكريمتها على التخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بباقى المتهمين.

أضافت المتهمة المذكورة أنه بتاريخ 23 الجارى "تاريخ غياب المجنى عليه" قامت باستدراج المجنى عليه إلى منزلها "كائن ببندر ميت غمر" وقدمت له كوب عصير عقب قيامها بوضع أقراص منومة به وحال استشعار بفقدان الوعى قامت والمتهمين الثانية والثالثة والرابع بالإجهاز عليه وكتم أنفاسه فأودوا بحياته وإستولوا منه ثم قاموا بوضع الجثة داخل كرتونة جهاز تكييف فارغة وفى صباح اليوم التالى قاموا بوضع الجثة بداخلها وإلقائها بمكان العثور.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه , تولت النيابة التحقيق.
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