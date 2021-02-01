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رياضة

صدى البلد في المونديال.. تيجريس المكسيكي: هدفنا الوصول للنهائي.. والأهلي كبير أفريقيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:41 م
تيجريس المكسيكي
تيجريس المكسيكي
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إسماعيل محمود
أكد أليخاندرو جارزا أيالا، المتحدث الإعلامي لنادي تيجريس أونال المكسيكي، أن فريقه يسعى للوصول لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال "أيالا"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، "متحمسون لتواجدنا هنا، نستعد لمنافسنا أولسان هيونداي، ونعتقد أنهم نمور أيضًا". 

يذكر أن اسم نادي "تيجريس"، معناه في اللغة المكسيكية "النمور".

وأضاف "هدفنا في المونديال هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسة، واللاعبون يفكرون في الوصول إلى النهائي، وهو أمر سيكون تاريخيًا لنا".

وعن النادي الأهلي، قال أليخاندرو "النادي الأهلي هو الأكبر في أفريقيا، واستحق التواجد هنا كبقية الفرق المشاركة في المونديال.. ونحن متحمسون للبطولة كما ذكرت".

ويواجه تيجريس المكسيكي، بطل بطولة الكونكاكاف، فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في افتتاح مونديال الأندية.

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