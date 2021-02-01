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بنك مصر يكشف حقيقة إلغاء الشهادة البلاتينية وتقليل الفائدة.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:37 م
بنك مصر
بنك مصر
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عبد الخالق صلاح
قال عاطف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات ذات الفائدة 11% سنويا موجودة ولم يتم إلغاؤها.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن البنك يقدم شهادة بقائده 11% تحت مسمي البلاتينية ذات أجل 3 سنوات، نافيا كل الشائعات التي تقول إنها ألغيت في الفترة الماضي.

وتطمئن عاكف عملاء البنوك، أن كل ما أثير في الفترة الأخيرة مجرد شائعات؛ مرددا: «لم يحدث أي تخفيض على الشهادات منذ ديسمبر». 

ونوه عاكف أن العملاء يمكنهم شراء الشهادات من خلال تطبيق البنك الموجود على جهاز الموبايل، مناشدا المواطنين بالتعامل ماكينات الصرف أو تطبيق الهاتف وعدم الذهاب إلى البنك بسبب كورونا.

وأعلن عاكف، أن الاستقرار الاقتصادي في أزمة كورونا يدل على أن الدواء المر وهو الإصلاح الاقتصادي كان في صالح مصر وحدث نمو إيجابي. 
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