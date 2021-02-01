بنك مصر يكشف حقيقة إلغاء الشهادة البلاتينية وتقليل الفائدة.. فيديو

قال عاطف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن شهادة الادخار البلاتينية 3 سنوات ذات الفائدة 11% سنويا موجودة ولم يتم إلغاؤها.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن البنك يقدم شهادة بقائده 11% تحت مسمي البلاتينية ذات أجل 3 سنوات، نافيا كل الشائعات التي تقول إنها ألغيت في الفترة الماضي.





وتطمئن عاكف عملاء البنوك، أن كل ما أثير في الفترة الأخيرة مجرد شائعات؛ مرددا: «لم يحدث أي تخفيض على الشهادات منذ ديسمبر».





ونوه عاكف أ ن العملاء يمكنهم شراء الشهادات من خلال تطبيق البنك الموجود على جهاز الموبايل، مناشدا المواطنين بالتعامل ماكينات الصرف أو تطبيق الهاتف وعدم الذهاب إ لى البنك بسبب كورونا.





وأعلن عاكف، أن الاستقرار الاقتصادي في أزمة كورونا يدل على أن الدواء المر وهو الإصلاح الاقتصادي كان في صالح مصر وحدث نمو إيجابي.