تقارير: إحباط هجوم لإيران على سفارات إسرائيل والإمارات وأمريكا بدولة أفريقية

أفادت تقارير صحفية عبرية، اليوم الاثنين، بأنه تم إحباط هجوم إرهابي على سفارة إسرائيلية بإحدى الدول الإفريقية الشهر الماضي، فيما تشير أصابع الاتهام إلى إيران.





وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلًا عن مسؤولين استخباراتيين، أن "إيران بعثت عملاء لهذه الدولة كانت مهمتهم جمع معلومات استخباراتية عن سفارة إسرائيل وسفارة الولايات المتحدة وسفارة الإمارات، من منطلق دراسة تنفيذ هجوم ضد إحدى هذه السفارات وبعض هؤلاء العملاء كانوا مواطنين أوروبيين ويحملون الجنسية الإيرانية".