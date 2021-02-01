ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تقارير: إحباط هجوم لإيران على سفارات إسرائيل والإمارات وأمريكا بدولة أفريقية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:43 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أفادت تقارير صحفية عبرية، اليوم الاثنين، بأنه تم إحباط هجوم إرهابي على سفارة إسرائيلية بإحدى الدول الإفريقية الشهر الماضي، فيما تشير أصابع الاتهام إلى إيران.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلًا عن مسؤولين استخباراتيين، أن "إيران بعثت عملاء لهذه الدولة كانت مهمتهم جمع معلومات استخباراتية عن سفارة إسرائيل وسفارة الولايات المتحدة وسفارة الإمارات، من منطلق دراسة تنفيذ هجوم ضد إحدى هذه السفارات وبعض هؤلاء العملاء كانوا مواطنين أوروبيين ويحملون الجنسية الإيرانية".

وأضافت الهيئة أنه تم اعتقال عدد من العملاء، جزء منهم مواطنين من هذه الدولة الأفريقية، ودول أخرى، مشيرة إلى أن محاولة الاعتداء تلك نفذت من جانب إيران، في محاولة منها للانتقام لقائد فيلق القدس قاسم سليماني والعالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة.

يذكر أن انفجارا وقع يوم الجمعة الماضي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وأفادت وسائل إعلام هندية بالعثور على رسالة تهديد في موقع الانفجار موجهة إلى السفير الإسرائيلي في الهند رون مالكا، تم الإشارة خلالها إلى اغتيال قاسم سليماني ومحسن فخري زادة، وتضمنت تهديدا واضحا للسفير: "الانفجار هو فقط عينة لأمور قادمة".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيويورك تايمز تكشف الجهة المسئولة عن قتل العالم النووي الإيراني

انفجار يضرب إسرائيل بعد تهديد إيران بالانتقام لمقتل العالم النووي فخري زاده

تقرير: مخاوف في إسرائيل من استهداف إيران لمواطنيها بعد اغتيال مهندس القنبلة النووية

قائد فيلق القدس الإيراني يهدد بالثأر من قتلة سليماني وزادة

خوفا من انتقام إيران| إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات والبحرين

اغتيال أبو القنبلة النووية الإيراني ضربة قاتلة في قلب طهران.. إدارة ترامب تخطط لهجوم رادع لا تقوم إيران بعده مرة أخرى لكن الثمن قد يكون باهظا على إسرائيل

ترشيحاتنا

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

البنك المركزي يقلص طباعة النقود إلى 655.101 مليار جنيه في أغسطس الماضي

ملابس جريئة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

أجرت عملية جراحية .. رانيا محمود ياسين تطالب الجمهور بالدعاء لـ حورية فرغلي .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا كرنفال 2021 الجديدة تتسع لفريق كرة قدم كامل.. تفاصيل

دليل ألوان دم الدورة الشهرية المختلفة.. وماذا تكشف عن صحتك؟

ملابس جريئة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها