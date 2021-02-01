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أخبار العالم

بريطانيا تستدعي سفير ميانمار على خلفية الانقلاب

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:52 م
بريطانيا تستدعي سفير
بريطانيا تستدعي سفير ميانمار على خلفية الانقلاب
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قسم الخارجي
استدعت الخارجية البريطانية سفير ميانمار في لندن، على خلفية الانقلاب العسكري هناك واعتقال الزعيمة أونج سان سو تشي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن بريطانيا استدعت سفير ميانميار لديها لتقديم تفسيرات  لدى نايجل آدامز وزير الدولة البريطاني لشئون آسيا.

وشدد بيان للخارجية البريطانية على ضرورة احترام تطلعات شعب ميانمار نحو الديمقراطية، مؤكدا أن المملكة المتحدة تسعى لبذل كل الوسائل الدبلوماسية اللازمة لضمان عودة سلمية للديمقراطية في ذلك البلد.

ودعت المملكة المتحدة للإفراج فورا عن جميع المحتجزين من قبل قادة الانقلاب وتأمين سلامتهم.

واستولى عسكريون من الجيش البورمي على السلطة في ميانمار، واعتقلوا الزعيمة المدنية للبلاد وعدد كبير من قادة الحزب الحاكم.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن يوم الثلاثاء لمناقشة الأوضاع في ميانمار.
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