إيران تقدم عرضًا جديدًا لأمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي

عرضت إيران، اليوم الاثنين، تراجعا عن خروقها للاتفاق النووي شرط خطوات أمريكية متزامنة للعودة إليه.





وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في حوار مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إنه يمكن التغلب على الخلاف الأمريكي الإيراني، بشأن من سيبدأ أولا بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، عن طريق وضع خطوات متوازنة يصممها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.





وأضاف: "يمكن أن تكون هناك آلية لمزامنتها أو تنسيق ما يمكن فعله".





وأوضح ظريف أن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يمكنه تصميم نوعًا من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وإيران في آن واحد للعودة إلى الاتفاق.





ويأتي العرض الإيراني، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الإثنين حول الاتفاق النووي، والتي أكد خلالها أن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق، إن عادت إيران أولًا.