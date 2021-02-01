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رياضة

ليفربول يتعاقد رسميا مع بين دافيز لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:19 م
بين دافيز
بين دافيز
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع بين دافيز، قادمًا من بريستون نورث إيند، بعقد طويل الأمد لتدعيم خط الدفاع وتعويض غياب فان دايك المصاب بالرباط الصليبى.
ورحب نادي ليفربول بمدافعه الجديد الذي سيرتدي القميص رقم 28، وهو الصفقة الوحيدة لليفربول في الميركاتو الشتوي، في آخر أيامه.

وعبر دافيز البالغ من العمر 25 عامًا عن سعادته بالانضمام لليفربول، مؤكدًا سعيه لتحقيق الانتصارات والإنجازات مع الريدز.

ولعب دافيز مع بريستون نورث إيند منذ عام 2017، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق عام 2019.

وكان الالماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول يرغب في التعاقد مع مدافع، خاصة بعد كثرة الإصابات للاعبيه في ذلك المركز.
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