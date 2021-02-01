ترشيح جاريد كوشنر لجائزة نوبل للسلام بعد نجاح اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل

رُشح "جاريد كوشنر"، كبير مستشاري البيت الأبيض السابق، ونائبه "آفي بيركويتز" يوم الأحد لجائزة نوبل للسلام؛ لعملهما في مجال السلام في الشرق الأوسط.





وتم الاعتراف بالاثنين في أربع صفقات تطبيع بين إسرائيل والدول العربية المعروفة باسم "اتفاقيات إبراهيم".





وتم ترشيحهما من قبل المحامي آلان ديرشوفيتز، الذي كان مؤهلًا للقيام بذلك بصفته أستاذًا فخريًا في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.





كان كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب، وبيركوفيتش، مبعوث الشرق الأوسط، من الشخصيات الرئيسية في التفاوض على الصفقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.





وقال كوشنر في بيان إنه تشرف بترشيحه للجائزة.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة جميع صفقات الأمن القومي التي تم التوصل إليها خلال إدارة ترامب، بما في ذلك حزم الأسلحة للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكانت هناك بعض الشكاوى من المشرعين بشأن صفقة المغرب لأنه للحصول على موافقة المغرب عليها، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وترك ترامب منصبه في 20 يناير وسط سحابة من الجدل، ما قد يؤثر على ما إذا كان الزوجان سيحصلان على جائزة نوبل.

وهناك القليل من العوائق التي تحول دون الترشح لجائزة نوبل للسلام: الفوز في الواقع يمثل تحديًا أصعب بكثير.

ويمكن لأي عضو في البرلمان الحكومي أو أستاذ جامعي ، بالإضافة إلى مديري معاهد السياسة الخارجية ، والحائزين السابقين على جائزة نوبل وأعضاء لجنة نوبل النرويجية ترشيح شخص أو منظمة.

ولا تتطلب الترشيحات دعوة وطالما تم إدخالها قبل 1 فبراير من السنة المؤهلة ، سيتم قبولها.





وتم تقديم 318 ترشيحًا العام الماضي، وفاز بالجائزة برنامج الأغذية العالمي.

وتم ترشيح ترامب في عام 2018 ومرة ​​أخرى العام الجاري - في المرتين من قبل السياسي النرويجي اليميني المتطرف كريستيان تيبرينج جيدي.

ومن أشهر الفائزين بالجائزة مارتن لوثر كينج جونيور ونيلسون مانديلا والأم تيريزا ، لكن المعايير العريضة للترشيحات تعني أن المرشحين السابقين قد شملوا بعض الاختيارات المثيرة للجدل.

وتم ترشيح أدولف هتلر لجائزة السلام عام 1939 من قبل عضو في البرلمان السويدي، وبحسب ما ورد تم تقديمه بطريقة ساخرة ، تم سحب الترشيح بعد فترة وجيزة.

وبعد بضع سنوات، تم ترشيح الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لنفس الجائزة ، مرتين: مرة في عام 1945 لجهوده في إنهاء الحرب العالمية الثانية ، ومرة ​​أخرى في عام 1948.

وبعد تقديم الترشيحات، يتم اختيار الفائز من قبل لجنة نوبل المكونة من خمسة أشخاص، والتي يتم تعيينها من قبل البرلمان النرويجي.

ولن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة 2021 حتى أكتوبر.



