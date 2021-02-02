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أخبار العالم

تدمير عشرات المنازل جراء حريق غابات ضخم في أستراليا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تم تدمير عشرات المنازل بسبب حريق غابات ضخم في مدينة "برث" عاصمة ولاية "أستراليا الغربية" اليوم الثلاثاء.

وقال نائب مفوض خدمات الحريق والطوارئ كريج ووترز، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، إن الرياح الشديدة تعرقل جهود إطفاء الحريق الذي يتجه غربا بشكل قوي، مضيفا أنه تم مطالبة السكان في منطقة الحريق بالاحتماء نظرا لصعوبة مغادرة المنطقة، فيما نصح ووترز المواطنين بالمناطق القريبة بالمغادرة مبكرا، وتابع أنه سيتم إرسال 3 فرق لتقييم حجم الأضرار الفعلي الناجم عن الحريق، فيما تستمر جهود السيطرة عليه.

من جانبه، اطلع رئيس وزراء ولاية "أستراليا الغربية" مارك ماكجون، رئيس وزراء البلاد على وضع الحريق المقلق في الولاية إلى جانب وضع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، لافتا إلى أن الولاية تواجه حالتي طوارئ في الوقت الحالي.


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