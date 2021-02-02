السايس بيقرف أي حد.. آراء المواطنين في قانون تنظيم الانتظار الجديد

عرض برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، تقريرا عن رأي المواطنين في قانون تنظيم انتظار السيارات وعمل السايس، وقال احد قائدي السيارات: "الصف الثاني بيضايقني والسيّاس".





وأضاف مواطن آخر: "أوقات فيه أماكن مابيكونش فيها ركنة أصلا، ومبنعرفش نقف"، ولفت اخر: "اكتر حاجة بتضايقني السايس، مش وأنا بركن وأنا خارج لانه مبيركنيش اصلا، وبييجي بقى يصفر عشان ياخد فلوس الركنة".





وذكر مواطن آخر: "أنا مشكلتي في السايس، لانه بيقرف كل واحد عايز ييجي يركن عربيته، وبيعتبر الأرض ملكية شخصية ليه".





من جانبه قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري ، إن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، هو القانون الذي تقدم به 61 عضوا من البرلمان السابق، تمت مناقشته في يوم الاحد الموافق 9 فبراير وتمت الموافقة عليه، وعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وبدأ العمل به، والغرض من هذا القانون هو القضاء على العشوائية الموجودة في الشارع المصري، والتي تسبب كثافات مرورية عالية بالاضافة الي الحوادث المرورية، والمظهر الحضاري ايضا، مما يسيء لصورتنا امام السائحين والاجانب.





وتابع، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن القانون يحد من الركن في الاماكن غير المخصصة، وليس يحد من عمل السايس، ويتم تحديد اماكن انتظار السيارات في كل المناطق على مستوى الجمهورية وفقا للجان محددة مكونة من عدة جهات ومن ضمنها وزارة الداخلية، اضافة الي ان اماكن ساحات الانتظار سيتواجد بها كاميرات مراقبة.



