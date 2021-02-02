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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2021

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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آيات أحمد
استقر سعر الذهب في مصر للجرام الواحد في منتصف تعامل اليوم الثلاثاء الموافق 2-2-2021، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 4 جنيهات على الأقل على مستوى أعيرة الذهب المختفة بمحلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21  الأشهر من بين أعيرة الذهب إلى 816 جنيها في الجرام الواحد


وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 933 جنيها.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 699 جنيها.

وأخيرا وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 544 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ6528 جنيها وأوقية الذهب نحو 29.003 ألف جنيه وكيلو الذهب إلى 932.6 ألف جنيه.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر للجرام الواحد بنهاية تعاملات اليوم الإثنين بمقدار 3 جنيهات على الأقل على مستوى أعيرة الذهب المختفة بمحلات الصاغة.
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