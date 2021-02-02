أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، اليوم الثلاثاء، عن ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق غرب الإسكندرية غدًا الأربعاء، نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد بأحد خطوط المياه.









وكشفت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء عن ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي وادي القمر وطلمبات المكس، وذلك غد الأربعاء في تمام الساعة الـ 9 صباحًا.





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وأشار إلى أن انقطاع المياه يأتي لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم، تحديدًا في خلف سور شركة إسكندرية للبترول – ترعة الخندق.







