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محافظات

ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق غرب الإسكندرية.. غدًا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد بسيوني
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن ضعف وانقطاع المياه عن بعض المناطق غرب الإسكندرية غدًا الأربعاء، نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد بأحد خطوط المياه. 


وكشفت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء عن ضعف وانقطاع المياه بمنطقتي وادي القمر وطلمبات المكس، وذلك غد الأربعاء في تمام الساعة الـ 9 صباحًا. 

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وأشار إلى أن انقطاع المياه يأتي لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم، تحديدًا في خلف سور شركة إسكندرية للبترول – ترعة الخندق. 


وتابعت الشركة أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من عمليات الإحلال والتجديد، وتهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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