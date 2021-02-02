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برلمان

برلماني لوزير الأوقاف: سعر متر الأرض في قرية بالشرقية وصل 3 آلاف جنيه

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:37 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح-عدسة:خالد مشعل
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير الاوقاف بضرورة إعادة النظر، في استبدال أراضي الأوقاف وإيجارات الأطيان الزراعية، التابعة لهيئة الأوقاف.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، للاستماع  لبيان وزير الاوقاف ، في اطار مناقشة البرلمان لبرنامج الحكومة .


وقال عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب ، إن هيئة الأوقاف قامت بتسعير متر الأرض في إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بـ3 آلاف جنيه للمتر، متسائلا "هل يعقل أن يكون ذلك السعر في القرى؟".


فيما طالب النائب باسم حجازي ، بإعادة تشكيل لجنة تقييم الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف بحيث تضمن خبراء في التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحية واستغلال  إدارة أموال الوقف بطريقة أفضل من ذلك. مؤكدا انه يتم تقدير بعض الأراضي مثلا بأسعار قد يراها واضع اليد تقييمها أكبر من القيمة السوقية ويرفض التقنين أو السداد وهنا فن التفاوض فى الوصول الى نقطة اتفاق بما لا يضيع مال الوقف او يجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق في مصارفه الشرعية.


من جانبه طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الإصلاح الزراعي التي تم تسليمها لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.
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