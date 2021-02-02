ألسن سوهاج تستقبل لجنة الآداب لتقييم جاهزية الكلية لافتتاح قسم اللغة الإسبانية

استقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، وفد لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات في زيارته لتقييم الكلية والوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية، وذلك استعدادا لبدء الدراسة بقسم اللغة الإسبانية مطلع العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢م.
وحضر اللقاء الدكتور ناصر حجي عميد الكلية، الدكتور بهاء مزيد، الدكتور صبري توفيق، الدكتور حماد عبد الحميد وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.
وقال الدكتور أحمد عزيز إن الزيارة جاءت بهدف معرفة مدى جاهزية الكلية لافتتاح قسم اللغة الإسبانية وبدء الدراسة فيه العام المقبل، مشيرًا إلى أن الوفد تفقد قاعات التدريس، معامل اللغة والحاسب الآلي، والمكتبة، بالإضافة إلى تفقد مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمكاتب الإدارية.
وأوضح الدكتور ناصر حجي أن الكلية تسعى لافتتاح أقسام جديدة لتحقيق التميز والريادة في نشر اللغات الأجنبية التى تخدم المجتمع، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والثقافي بين مختلف البلدان، مضيفًا أن الوفد ضم كل من الدكتور باسم صالح عميد كلية الألسن بجامعة المنيا، الدكتور عبد الحميد غلاب عميد كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ، الدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط.