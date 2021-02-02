ألسن سوهاج تستقبل لجنة الآداب لتقييم جاهزية الكلية لافتتاح قسم اللغة الإسبانية

استقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، ظهر اليوم، وفد لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات في زيارته لتقييم الكلية والوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية، و ذلك استعدادا لبدء الدراسة بقسم اللغة الإسبانية مطلع العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢م.





وحضر اللقاء الدكتور ناصر حجي عميد الكلية، الدكتور بهاء مزيد، الدكتور صبري توفيق، الدكتور حماد عبد الحميد وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.









وقال الدكتور أحمد عزيز إن الزيارة جاءت بهدف معرفة مدى جاهزية الكلية لافتتاح قسم اللغة الإسبانية وبدء الدراسة فيه العام المقبل، مشيرًا إلى أن الوفد تفقد قاعات التدريس، معامل اللغة والحاسب الآلي، والمكتبة، بالإضافة إلى تفقد مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمكاتب الإدارية.



