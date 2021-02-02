ضبط لحوم مصنعة وحواوشي فاسد بمطاعم في دمياط

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى ، حملة مكبرة على الاسواق والمطاعم لضبط الأطعمة واللحوم الفاسدة وغير الصالحة لاستهلاك الآدمى.





جاءت الحملة برئاسة الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والدكتورة ولاء عبد الرحمن رئيس قسم المجازر والدكتور احمد صيام مفتش بادارة التفتيش بالاشتراك مع السيد سلامة مفتش اول بالرقابة التموينية .









أسفرت الحملة عن ضبط ١٨كجم من عجينة الحواوشى والدواجن المفرومة والبانيه المتبل كما تم ضبط ٨ كيلو من الكبد والقوانص و٧ كيلو من البانيه و٥ كيلو من اللحوم المستوردة والتى تم تسييحها وعمل بطش حمراء عليها بغرض البيع علي انها بلدية .









تم تحرير محاضر بالمضبوطات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.







